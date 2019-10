Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Sonntag zwischen 5:10 Uhr und 5:20 Uhr ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Eichholzstraße eingebrochen. Der Täter hat die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen und verschaffte sich so Zugang zum Inneren. Eine Bewohnerin wurde durch ein Geräusch geweckt. Bei der Nachschau bemerkte sie einen Mann in ihrem Garten. Der Täter flüchtete in Richtung Eichholzfriedhof und wird wie folgt beschrieben:

- Große, schlanke Statur

- Dunkle Jacke

- Dunkle Hose

- Kappe

Entwendet wurde Schmuck.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 11 Uhr und Sonntag 13 Uhr sind Unbekannte in einen Kindergarten im Kreuzkirchweg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Entwendet wurden diverse Elektrogeräte.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Olsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 8 und 17:30 Uhr hat ein Unbekannter versucht ein Schließfach in einer Kirche im Brunnenweg aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete im Vorfeld einen Mann, der sich ungewöhnlich lange vor dem Schließfach aufgehalten und sich immer wieder mit dem Gesicht von ihm weggedreht haben soll. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Circa 45 Jahre alt

- Etwa 1,80 Meter groß

- Schwarze Haare

- Schwarze Jacke

- Dickes, braunes Brillengestell

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

