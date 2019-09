Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb wehrte sich

53879 Euskirchen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ladendetektiv und einem 38-jährigen Euskirchener kam es am Samstagmittag (14.45 Uhr) vor einem Geschäft an der Berliner Straße. Der Ladendetektiv hatte zuvor beobachtet, dass sich der 38-Jährige am Parfümregal bediente und zwei Flakons in eine mitgeführte Tasche steckte. Ohne zu zahlen, wollte er das Geschäft verlassen. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, drohte der Euskirchener dem Detektiv eine Kopfnuss zu geben. Beim anschließenden Gerangel konnte der Detektiv den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei, trotz Widerstandes, festhalten.

