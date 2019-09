Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwer verletzter Radfahrer

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag (17.15 Uhr) befuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Kall den Disternicher Torwall aus Richtung Gartenstraße kommend. Beim Überqueren der Straße Entenpfuhl missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 55-jährigen Pkw-Fahrers aus Hellenthal. Der 15-jährige stürzte nach der Kollision mit dem Pkw auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug keinen Schutzhelm. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell