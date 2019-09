Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Freitagnachmittag (14.45 Uhr) befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die L194 aus Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor dem geschlossenen Bahnübergang Arloff fuhr sie auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auf, der durch den Aufprall auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Die 72-jährige sowie eine 44-jährige Beifahrerin in einem der wartenden Fahrzeuge zogen sich Verletzungen leichterer Art zu. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der örtlichen Feuerwehr beseitigt. Die L194 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

