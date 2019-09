Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Rohbau

53881 Euskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) wurde der Einbruch in einen Rohbau in Palmersheim, Schornbuschstraße, festgestellt. Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell