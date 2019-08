Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schule

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 05.08.19, zwischen 16.00 und 19.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Schulgebäude der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde ein. Im Gebäude wurden Türen sowie auch Schränke aufgebrochen und diese zum Teil durchsucht. Der Versuch, einen Panzerschrank aufzubrechen, misslang. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Es entstand allein ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 in Verbindung zu setzen.

