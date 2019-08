Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abgeknicktes Verkehrsschild

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 02.08.19, 18.00 Uhr, und dem 05.08.19, 08.55 Uhr, wurde in der Mühlenstraße in Uslar ein Schilderpfosten incl. Verkehrszeichen durch bisher unbekannte Täter umgeknickt und zum Teil abgebrochen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

