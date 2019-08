Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

B 3 zwischen Sudheim und Northeim - Montag, 05.08.2019, 14.30 Uhr

SUDHEIM (fal) - Auf der Bundesstraße zwischen Sudheim und Northeim kam es am Montag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 32 Jahre alter Uslarer war mit einem Transporter samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Northeim unterwegs. Während der Fahrt löste sich von der Tandemachse des Anhängers das linke vordere Rad und rollte in den Gegenverkehr. Hier streifte das Rad den Pkw eines 52 Jahre alten Nörten-Hardenbergers an der linken Seite.

