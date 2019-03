Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Autofahren ist Charaktersache - Autofahrer bespuckt Müllfahrer

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Im Riedpfad/Kirchberg kam es gestern Mittag (25.03.2019, 12 Uhr) zu Streitigkeiten zwischen einem BMW-Fahrer und der Müllabfuhr. Beim Leeren der Mülltonnen in einer Engstelle wurden die Müllwerker behindert, weshalb der folgende PKW-Fahrer auf die Einhaltung eines gewissen Abstands hingewiesen wurde. Umgehend schrie er den LKW-Fahrer an, er solle seine Fresse halten sonst würde er ihm aufs Maul hauen. Unbeeindruckt vom Verhalten des BMW-Fahrers setzte der Mann seine Arbeit fort und musste an der nächsten Ladestelle rangieren. Nun stieg der BMW-Fahrer aus und beleidigte ihn in ungezierter Fäkalsprache. Der LKW-Fahrer missachtete erneut die Äußerungen. Daraufhin spuckte ihm der erregte BMW-Fahrer durch die offene Seitenscheibe ins Gesicht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen. Die Führerscheinstelle wird zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell