Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Wem gehört die abgebildete Leiter?

Geeste (ots)

In der Nacht zu Samstag vergangener Woche ist es in Dalum zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Die Täter stiegen mit einer Leiter auf das Dach, entfernten dort diverse Dachpfannen und gelangten so in das Gebäude. Sie brachen einen Möbeltresor auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Täter ließen eine Leiter zurück, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der näheren Umgebung gestohlen haben. Die Polizei sucht nun den Eigentümer der Leiter. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell