Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Büroräume

Northeim (ots)

Lütgenrode, Obere Dorfstraße - Zwischen Samstag, 03.08.2019, 13.00 Uhr und Sonntag, 04.08.2019, 18.30 Uhr

LÜTGENRODE (fal) - Zwischen Samstagmittag und Sonntag, 18.30 Uhr sind Unbekannte in der Oberen Dorfstraße durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Bürogebäude eingestiegen. Beim Aufbrechen verschlossener Türen und Behältnisse entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Gestohlen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Samstagmittag und Sonntag, 18.30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe des Firmengeländes an der Ortsdurchgangsstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

