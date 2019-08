Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

B241 (js) Am 04.08.19, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit einem Omnibus die B 241 aus Richtung Schönhagen kommend in Richtung Kammerborn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihm mit einem PKW VW entgegen und geriet auf die linke Fahrbahnseite. Der Busfahrer musste ausweichen und geriet mit seinem Bus von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben, wo der Bus nach ca. 100 m Fahrt zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Der verantwortliche VW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 in Verbindung zu setzen.

