Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Strohmiete

Uslar (ots)

GEMARKUNG WAHMBECK (js) Am 04.08.19, gegen 18.22 Uhr, geriet eine Strohmiete, bestehend aus insgesamt 250 Rundballen, auf einer Ackerfläche entlang des Weserradweges, ca. 1,5 km hinter dem Ortsausgang Wahmbeck in Richtung Bad Karlshafen, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Funkstreife ist die gesamte Strohmiete vom Feuer erfasst. Die eingesetzten Feuerwehren aus Uslar, Bodenfelde, Wahmbeck, Nienover, Schönhagen, Lippoldsberg und Bad Karlshafen hatten das Feuer zum Teil bereits abgelöscht. Die 250 Rundballen wurden durch den Brand vernichtet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR. Die Löscharbeiten und die anschließende Brandwache dauerten noch bis tief in die Nacht. Falls jemand Angaben zur Entstehung des Feuers machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 in Verbindung zu setzen.

