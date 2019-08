Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Northeim (ots)

B 247 zwischen Lindau und Strohkrug - Sonntag, 04.08.2019, 13.20 Uhr

LINDAU (fal) - Am Sonntag gegen 13.20 Uhr kam es auf der B 247 zwischen Lindau und Strohkrug zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. An dem älteren Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Die 22 Jahre alte Autofahrerin aus Osterode war auf der Bundesstraße in Richtung Strohkrug unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Herabfahren der Böschung überschlug sich ihr Auto und kam auf dem angrenzenden Feld kopfüber zum Liegen.

Vorsorglich wurde die 22-Jährige mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

