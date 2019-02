Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Medieninformation der Polizeiinspektion Boppard vom 15.02.2019 bis 17.02.2019

Karbach - Kennzeichendiebstahl

Tatort: Karbach, Zur Steinkaul und Hauptstraße

Tatzeit: 14.02.19, 22:00 Uhr - 15.02.2019, 06:15 Uhr

In der Ortslage Karbach wurden im Zeitraum vom 14.02.2019, 22:00 Uhr bis 15.02.2019, 06:15 Uhr, durch bislang unbekannte Täter an zwei PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

2.

Pfalzfeld - Sachbeschädigung an einem Bagger

Tatort: Pfalzfeld, Wirtschaftsweg

Tatzeit: 14.02.2019, 16:45 Uhr - 15.02.2019, 07:30 Uhr

Eine Baufirma verrichtet Erdaushubarbeiten an einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Pfalzfeld, Ortsausgang Pfalzfeld in Richtung Laudert. Im oben genannten Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter eine Scheibe der Fahrerkabine mit einem Stein eingeworfen.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

