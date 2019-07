Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Hagenow (ots)

In Hagenow soll ein 21-jähriger Mann am Dienstagnachmittag einen 32-Jährigen offenbar grundlos geschlagen und getreten haben. Das Opfer erlitt mehrere Schürfwunden, sodass es sich anschließend zum Arzt begeben musste. Der Vorfall ereignete sich laut Opfer kurz nach 15 Uhr in der Sandstraße. Aus einer Personengruppe heraus soll der 32-Jährige plötzlich von dem 21-Jährigen angegriffen worden sein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen später am Tatort ermitteln. Wie sich herausstellte, ist der 21-jährige Tatverdächtige bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Gegen ihn wir jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

