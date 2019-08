Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 28.07.19 und dem 03.08.19 entwendete ein bisher unbekannter Täter ein Mountainbike, das gesichert im Fahrradständer des Bahnhofs in Uslar abgestellt war. Es hat einen Wert von ca. 500 EUR. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Hoy Shizuka mit 10-Gang-Kettenschaltung und in der Farbe graumetallic mit orangefarbenen Elementen. Hinweise über den Verbleib des Rades bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

