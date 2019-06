Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Diebstahl

Friesenheim (ots)

Unbekannte haben in den frühen Sonntagmorgenstunden in einem Anwesen in der "Hintere Dorfstraße" mehrere Gegenstände gestohlen und sich anschließend unerkannt aus dem Staub gemacht. Nach ersten Ermittlungen dürften die Langfinger das Haus zwischen 3 Uhr und 8 Uhr im Zuge einer Festlichkeit unbemerkt betreten und anschließend Schmuck und elektronische Gegenstände erbeutet haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

