Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, zweimal Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Samstag (08.06.), zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, ereignete sich an der Meinhardingstraße ein Verkehrsunfall. Ein geparkter schwarzer Audi A4 wurde angefahren und dabei am vorderen Stoßfänger beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft der Sachschaden an dem Audi auf etwa 2.000 Euro. Am Sonntag (09.06.2019) ist in Gimbte, auf dem Parkplatz an der Dorfstraße, ebenfalls ein schwarzer Audi A4 angefahren worden. Der Sachschaden hinten rechts an der Tür und am Radkasten beläuft sich hier auf etwa 1.000 Euro. Der Wagen war dort zwischen 10.15 Uhr und 17.15 Uhr geparkt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten suchen Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben oder die Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

