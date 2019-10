Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Am Zigarettenautomat gehebelt

Lahr (ots)

Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr hat ein Unbekannter nach ersten Erkenntnissen zufolge in der Schwarzwaldstraße versucht ein Zigarettenautomat aufzubrechen. Beim Eintreffen der verständigten Beamten des Polizeireviers Lahr war der bislang unbekannte Täter verschwunden. Das darin befindliche Bargeld und Zigaretten konnten nicht erbeutet werden, jedoch ist der Automat stark beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr. /ar

Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg