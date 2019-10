Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Softrdrink führt zu Unfall

Offenburg (ots)

Eine Opel-Fahrerin nutze den "Drive-in-Service" eines Schnellrestaurants in der Haselwanderstraße und stellte im Anschluss den Becher eines Softgetränkes zwischen ihren Beinen ab. Beim Abbiegen in die Helmholtzstraße kippte vermutlich das Getränk aus, sodass die Frau nach einer schreckhaften Lenkbewegung in einen Zaun krachte. Neben einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro waren jedoch keine Verletzten zu beklagen. /ar

