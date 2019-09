POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2019 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2019 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Wer hat die Toilette gestohlen

Eine Toilettenschüssel samt Deckel wurde am Dienstag, zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, in der Hondschoote Straße in Osterburken gestohlen. Handwerker waren dort in einem Wohnhaus tätig, als während der Arbeiten die Toilette angeliefert und auf dem Gehweg abgestellt wurde. Dort stand das WC auch einige Zeit, bis es irgendwann von einer unbekannten Person gestohlen wurde. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf mehreren tausend Euro Sachschaden bleibt ein BMW-Fahrer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Montag, zwischen 7 Uhr und 15.45 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte den BMW der 3er-Reihe auf dem Parkplatz der ÜAB Buchen in der Karl-Tschamber-Straße abgestellt. Zwischenzeitlich muss jemand die linke Seite des Wagens gestreift haben. Der Geschädigte fand dort einen massiven Lackschaden vor. Der Schadensverursacher hatte weder auf den Geschädigten gewartet noch die Polizei verständigt, weshalb nun Zeugen des Unfalls gesucht werden. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle auf dem Großparkplatz eines Einkaufszentrums in der Neckarelzer Pfalzgraf-Otto-Straße. Ein Fiat-Besitzer hatte seinen Wagen dort ab 10.45 Uhr für eine Stunde abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Wenn nicht ermittelt werden kann, wer für den Schaden verantwortlich ist, bleibt der Mann auf Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sitzen. Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

