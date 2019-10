Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorderrad abgerissen

Baden-Baden (ots)

Ohne Blessuren ist am Donnerstagabend ein 43 Jahre alter Ford-Lenker davongekommen, nachdem er gegen 19 Uhr beim Abbiegen von der regennassen Leopoldstraße in die Balzenbergstraße, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und über eine dortige Verkehrsinsel gegen eine hohe Bordsteinkante prallte. Durch den Aufprall wurde das rechte Vorderrad am Auto abgerissen. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken, weshalb sich ein Abschleppdienst um den stark beschädigten Ford kümmern musste. Zur Instandsetzung des Wagens müssen rund 8.000 Euro aufgebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, die durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzt wurde.

