POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Wegen "Spritmangels" mit zu viel "Sprit" erwischt

Ludwigshafen-Ruchheim, BAB 65 Rtg. Ludwigshafen, Gem. Dannstadt (ots)

Dannstadt - Am 16.03.2019 gegen 18:30 Uhr wurde durch zwei Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein verlassener Pannen-Pkw auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Dannstadt festgestellt. Die Suche nach dem Fahrer war bald erfolgreich, als ein 26-jähriger Haßlocher neben der Autobahn laufend bemerkt wurde. Der junge Mann gab an, dass er wegen Spritmangels mit seinem Fahrzeug liegen geblieben war. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, bestand der Verdacht, dass das was dem Fahrzeug fehlte, der Mann vielleicht zu viel hatte. Der Verdacht wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt mit einem Wert von 1,38 Promille. Dem jungen Herrn musste eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfasst.

