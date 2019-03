Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - "Wir sind mobil" - ein vom Polizeipräsidium Rheinpfalz entwickeltes Fahrsicherheitstraining speziell für Senioren 65plus

Bad Dürkheim (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bietet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Bad Dürkheim Süd erstmalig Fahrsicherheitstrainings für Verkehrsteilnehmer im Alter 65 plus an. Freundlicherweise stellt der Flugsportverein Bad Dürkheim hierfür sein Gelände sowie Schulungsräume "In den Almen" 5 in Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein", zur Verfügung.

Beginnend mit einem theoretischen Teil, der sich unter anderem mit den Themen Fahrzeugtechnik sowie rechtlichen Aspekten befasst, folgt ein fahrpraktischer Teil. Die praktischen Übungen werden mit dem eigenen Fahrzeug durchgeführt und bieten die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer zu testen und gemeinsam mit Experten zu analysieren.

Termine: Montag, 20. Mai 2019, 14:00 - 18:00 Uhr Montag, 24. Juni 2019, 14:00 - 18:00 Uhr Montag, 15. Juli, 2019, 10:00 - 14:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen pro Termin begrenzt. Nutzen Sie diese Möglichkeit und melden sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.-Nr. 06322/963-202 zu diesem Training an. Das Training ist kostenlos, aber mit Sicherheit nicht umsonst.

Ihre Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Bad Dürkheim, Frau Nadine Bergsträßer und die Verkehrswacht Bad Dürkheim Süd freuen sich auf Sie!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Thomas Jung



