POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Zu einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt am Kreisel in der Mußbacher Landstraße kam es gestern morgen kurz vor 08:00 Uhr. Eine 39-jährige Autofahrerin verließ die Kreisel-Ausfahrt Richtung Neustadt und bremste ab, um einem Radfahrer die Überquerung der Mußbacher Landstraße zu ermöglichen. Die nachfolgende 22-jährige Autofahrerin fuhr aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit der 39-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich die 39-Jährige leicht, mußte zunächst aber nicht in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

