POL-PDNW: Sturzbetrunken auf Parkplatz

Lambrecht/Pfalz (ots)

Ein 41-jähriger wohnsitzloser Mann lief gestern Nachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Lambrecht sturzbetrunken umher. Nachdem er scheinbar in kurzer Zeit eine Flasche Wodka in sich schüttete und er dadurch orientierungslos war, wurde er letztlich in ärztliche Obhut gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,63 Promille.

