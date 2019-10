Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeiten enden in Schlägerei

Mainz (ots)

Donnerstag, 17.10.2019, 19:45 Uhr

Ein 35-Jähriger und ein 20-Jähriger gerieten in der Mainzer Neustadt in Streit. Die anfänglich verbalen Streitigkeiten endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll der 20-Jährige dem 35-Jährigen einen Kopfstoß gegeben haben. Der 35-Jährige habe den 20-Jährigen mehrfach geschlagen. Beide Männer mussten medizinisch betreut werden und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Anzeigen wurden gefertigt.

