Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Werksgelände der MVG

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 22:00 Uhr - Donnerstag, 17.10.2019, 06:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang zum Werksgelände der MVG in der Mozartstraße in Mainz und brach dann in die dortige Werkstatt ein. Im Werkraum befanden sich Fahrscheinautomaten, die gewartet oder instandgesetzt werden sollten. Diese beinhalteten kein Bargeld, sodass der Täter lediglich eine geringe Menge Wechselgeld erlangen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

