Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Versehen attackiert

Mainz (ots)

Mittwoch, 09.10.2019, 14:50 Uhr

Bereits am 09.10.2019 passierte einem 63-Jährigen in Mainz-Marienborn ein Missgeschick. Er ließ seine Geldbörse in einem Kiosk liegen. Als ihm dies bewusst wurde, begab er sich erneut zu dem Kiosk um seine Geldbörse zu suchen. Dort lag eine Geldbörse auf dem Tresen. Der 63-Jährige glaubte es sei seine und Griff nach der Geldbörse. Allerdings hatte der 63-Jährige diese verwechselt. Der Besitzer der Geldbörse schlug dem 63-Jährigen unvermittelt auf die Hand, da er glaubte dieser wolle seine Geldbörse stehlen. Der 63-Jährige entschuldigte sich mehrfach gegenüber dem Besitzer. Er konnte seine eigene Geldbörse auffinden und begab sich nach Hause. Auf dem Heimweg folgte ihm der Besitzer mit dem Auto, hielt an und stellte den 63-Jährigen erneut zur Rede. Dabei schlug der noch unbekannte Täter dem 63-Jährigen ins Gesicht und stieß ihn gegen eine Mauer.

