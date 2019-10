Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kennzeichen gemalt

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 12:15 Uhr

An einem geparkten Fahrzeug im Mainzer Stadtteil Marienborn stellte eine Streife ein selbst gemaltes Kennzeichen fest. Das falsche Kennzeichen aus Pappkarton wurde zunächst fotografiert und dann sichergestellt. Während der Maßnahmen traf der 23-Jährige Fahrer des Autos ein. Er gab an, dass er am Vortag bemerkt hätte, dass das Kennzeichen fehle. Daraufhin hätte er sich als Übergangslösung ein neues gemalt und das gemalte Kennzeichen an seinem Fahrzeug befestigt. Die Strafanzeige wurde gefertigt.

