Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl durch aufmerksamen Zeugen verhindert

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 10:20 Uhr

Am Mittwochmorgen verhinderte ein aufmerksamer 47-Jähriger einen Fahrraddiebstahl in Mainz-Bretzenheim. Der Anrufer hatte drei Jugendliche beobachtet, die sich auffällig an Fahrrädern verhielten und dann mit einem Fahrrad davonfuhren. Entschlossen fuhr er den 14 bis 16-Jährigen hinterher und konnte somit den Polizeibeamten mitteilen, wo sich die Jungen befanden. Die Jugendlichen konnten kontrolliert werden. Sie stritten die Tat ab. Die Fahrräder wurden sichergestellt und Strafanzeigen gefertigt.

