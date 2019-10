Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto in Brand

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.19, 10:30 Uhr

Durch Polizeibeamte wurde am Mittwochmorgen ein qualmendes Auto festgestellt. Das Auto stand an einer Ampelanlage in Mainz-Gonsenheim. Durch die Polizeibeamten wurde sofort die Feuerwehr alarmiert und die Straße abgesperrt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Fahrzeug abgeschleppt. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden.

