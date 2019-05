Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raub und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auf Straße ausgeraubt - Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 22:25 Uhr, wurde in der Innenstadt von Aalen ein verletzter und stark alkoholisierter Mann von einer Polizeistreife angetroffen. Dieser gab an, dass er von drei Personen, seinen Angaben zufolge vermutlich Türken, zusammenge-schlagen und anschließend seines Smartphones beraubt worden sei. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240, Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich zu melden.

Aalen: Mit Pedelec wegen Hundeleine gestürzt

Eine 24 Jahre alte Frau ging am Freitag, gegen 14:00 Uhr, mit Kinderwagen und Hund auf der Verlängerung des Spitzwaldweges in Richtung freies Feld. Sie ging hierbei am rechten Rand des Fuß- und Radweges. Während sich ihr kleiner Hund angeleint im hohen Gras auf der linken Seite aufhielt. Als ihr ein 77jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam, gelang es ihr nicht mehr rechtzeitig, den Hund zu sich zu ziehen, weshalb der Zweiradfahrer über die Leine fuhr und stürzte. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Täferrot: Gegen Laterne geprallt - leicht verletzt

Der 76 Jahre alte Lenker eines Subaru befuhr am Freitag, gegen 18:00 Uhr, die Lindacher Straße in ortseinwärtiger Richtung. Auf Höhe einer Gaststätte wollte er nach rechts auf den dortigen Parkplatz einfahren. Bei diesem Vorgang fuhr er zu weit nach links und prallte gegen eine Laterne. Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Mögglingen: Beim Rangieren gegen geparktes Auto gefahren

Die 54 Jahre alte Lenkerin eines 5er BMW rangierte am Freitag, um 17:15 Uhr, an der Einmündung Friedenstraße / Pfaffenäckerweg. Hierbei fuhr sie seitlich gegen einen geparkten BMW. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall - eine Leichtverletzte

Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro und eine leichtverletzte Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag, gegen 16:15 Uhr, ereignete. Eine 18 Jahre alte Renault-Lenkerin hatte die Remsstraße in Richtung Aalen befahren und musste auf Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der ihr nachfolgende 24jährige Lenker eines Ford Fusion zu spät und prallte gegen das Heck des Clio.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7151 950-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell