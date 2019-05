POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Mit Reh kollidiert

Am frühen Samstagmorgen, um 02:20 Uhr, befuhr der 20 Jahre alte Lenker eines Mercedes die B 19 von Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz vor der Einmündung nach Tullau querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Wie schwer das Wild verletzt wurde, ist nicht bekannt, da es weiterrannte. Am Mercedes entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

Bühlertann: Beim Ausfahren aus Grundstück mit Pkw kollidiert

Der 55 Jahre alte Lenker eines Mini fuhr am Freitag, gegen 12:40 Uhr, rückwärts aus einem Grundstück auf den Kreuzäckerring ein und kollidierte dabei mit dem aus einer Kurve kommenden Toyota eines 81jährigen Fahrers. Dieser fuhr wohl etwas zu schnell, da er innerhalb der überschaubaren Strecke nicht mehr anhalten konnte. Der an den unfallbeteiligten Autos entstandene Schaden wird mit ca. 3.000 Euro beziffert.

Kreßberg: Trotz Verbot überholt und Unfall verursacht

Ein 21 Jahre alter Polo-Lenker befuhr am Freitag, gegen 21:45 Uhr, die L 2218 von Bergbronn in Richtung Neuhaus. Trotz eines bestehenden Überholverbots setzte er vor einer unübersichtlichen Kuppe zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Als er sich neben diesem befand, näherte sich im Gegenverkehr eine 28jährige Renault-Fahrerin. Diese leitete beim Erkennen der Situation ein Ausweich- und Bremsmanöver ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Polo-Lenker ihre gesamte linke Fahrzeugseite streifte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein dem Verursacher folgender Zeuge konnte sich dessen Autokennzeichen notieren. Dem 21jährigen droht nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

