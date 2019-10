Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kirche

Mainz (ots)

Montag, 14.10.2019, 18:15 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019, 06:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine evangelische Kircheneinrichtung in Mainz Mombach eingebrochen. Die noch unbekannten Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in die Kirche. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten und Etagen nach Diebesgut. Auch eine Vitrine mit sakralen Gegenständen wurde aufgehebelt. Durch die Polizeibeamten wurden die Spuren am Tatort gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

