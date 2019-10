Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer am Bahnhof

Mainz (ots)

Dienstag, 15.10.2019, 23:19 Uhr

Am Bahnhof in Mainz kam es am Dienstagabend zu Streitigkeiten. Da ein 17-Jähriger Beteiligter verbal aggressiv war, wurde ein Platzverweis erteilt. Der 17-Jährige entfernte sich zwar zunächst, kam allerdings nur 20 Minuten später zurück. Der 17-Jährige provoziert einen Streit mit einem 37-Jährigen und warf dabei eine Glasflasche nach dem 37-Jährigen. Die Glasflasche verfehlte den 37-Jährigen glücklicherweise. Doch dann drängte der 17-Jährige den 37-Jährigen in Richtung des Bahnhofsgebäudes und schlug ihm dort mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Der 37-Jährige konnte vor dem Angreifer fliehen. Dieser begab sich zurück zu einer Haltestelle, wo er durch Polizeibeamte der Bundespolizei angetroffen wurde. Um weitere Straftaten zu verhindern und den Platzverweis durchzusetzen, dem der 17-Jährige nicht nachkam, wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt. Beruhigen ließ er sich jedoch von den Polizeibeamten nicht - er schrie herum und fuchtelte mit den Armen. Sogar nach der Fixierung durch die Handfessel eines Polizeibeamten hörte der 17-Jährige nicht auf. Er spuckte einem der Polizeibeamten ins Gesicht und weigerte sich weiterhin gegen die Ingewahrsamnahme. Die Strafanzeigen wurden gefertigt.

