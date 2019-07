Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Unfall am Autohof Rübenacher Wald

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2019 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Einmündung der Straße Am Rübenacher Wald / L 52. Der Fahrer eines Volvo bog dort, aus Richtung Autohof kommend, nach links auf die L 52 ein. Hierbei achtete er nicht die Vorfahrt eines von links kommenden VW-Crafter. Bei der Kollision wurden beide Insassen des Volvo, sowie der VW-Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Diese wurden in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden (22000 Euro) und mussten abgeschleppt werden. Bis zum Ende der Unfallaufnahme um 16.50 Uhr wurde der Unfallbereich gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet.

