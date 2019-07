Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrüche in Koblenz-Güls

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 11.07.2019 wurde in einen Imbiss in der Gulisastraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen durch ein Fenster in die Gaststätte ein und brachen dort einen Geldspielautomaten auf. Im Thekenbereich wurde die komplette Kasse gestohlen, in der sich jedoch nur ein geringer Bargeldbetrag befand. Ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte in der Poppenstraße schlug allerdings fehl. Hier versuchten der oder die Täter die Eingangstür und einen Zigarettenautomaten im Windfang des Eingangsbereichs aufzuhebeln. Dies führte lediglich zu Sachschäden Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell