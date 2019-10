Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Außenspiegel an Fahrzeug abgetreten

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 05:00 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen fiel einem Anrufer ein Mann auf, der in Mainz Weisenau auf einem Auto stand. Der Mann weigerte sich vom Auto herab zu steigen. Als die Polizeibeamten am Auto ankamen, lag der 26-Jährige auf der Motorhaube. Da er nicht freiwillig heruntersteigen wollte, musste er durch die Polizeibeamten von der Motorhaube gezogen werden. Zuvor hatte der 26-Jährige beide Außenspiegel abgetreten. Auch die Scheibenwischer wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell