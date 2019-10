POL-PPMZ: Mainz - A 60, Falschfahrer bei Mainz-Drais gestoppt

Polizeipräsidium Mainz

Mittwoch, 16. Oktober 2019, 01:25 Uhr

Ein Falschfahrer hat in der Nacht auf Mittwoch auf dem Mainzer Autobahnring für einen Einsatz der Polizei Mainz gesorgt. Gegen 01:25 Uhr gehen mehrere Notrufe bei der Polizei Mainz ein. Die Anrufer berichten von einem Falschfahrer auf der A 60 der aus Richtung Heidesheim in Richtung Mainz unterwegs sei, allerdings auf der Fahrbahn in Richtung Bingen. Mit sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen gelingt es den Einsatzkräften, dass Fahrzeug um 01:33 Uhr, auf der A 60 in Höhe Mainz-Drais zu stoppen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens werden bis dahin nur wenige Verkehrsteilnehmer gefährdet und es kommt zu keinem Unfall oder sonstigen Schaden.

Der Fahrer, ein 86-jähriger Mann aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, ist offensichtlich kurz zuvor an einer Auffahrt der A 60 in falscher Richtung aufgefahren und hat seinen Fehler nicht bemerkt. Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Polizei Lerchenberg, der Autobahnpolizei Heidesheim, des Neustadtreviers (PI Mainz 2) und der Autobahnpolizei Darmstadt. Diese sichern in solchen Einsatzlagen die Weisenauer Brücke an der Landesgrenze ab und stehen für weitere Maßnahmen bereit. Gegen den Falschfahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde wird über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der Führerschein ist sichergestellt worden.

