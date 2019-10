Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mülltonne durch Zigarette entzündet

Mainz (ots)

Montag, 14.10.2019, 07:00 Uhr

Am Montagmorgen wurde eine brennende Mülltonne gemeldet. Diese Mülltonne befindet sich zudem auf einem Tankstellengelände, auf dem das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet ist. Ermittlungen ergaben, dass ein Kunde wohl auf diesem Tankstellengelände rauchte. Danach warf er die noch brennende Zigarette in die Mülltonne. Er gab an, dass er nicht mit dem Brand gerechnet hätte. Glücklicherweise wurde der Brand schnell entdeckt, sodass er sich nicht weiter ausbreiten konnte.

