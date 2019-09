Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß mit einem Reh

Rosenheim (ots)

Bei einem Wildunfall am Samstag, 07.09.2019, 07:40 Uhr auf der Naurother Straße in Rosenheim wurde ein Reh beim Zusammenstoß mit einem PKW so schwer verletzt, dass es vom Jagdausübungsberechtigten von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

