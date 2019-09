Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit 2,19 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Willroth (ots)

Am frühen Samstagabend fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien und landete dabei mehrmals fast im Straßengraben. In Willroth konnte der Fahrer von der Polizei gestoppt werden und ein Atemalkoholtest ergab 2,19 Promille. Einen Führerschein konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorzeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell