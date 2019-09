Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Ladendiebstahl-Zigaretten 2. Diebstahl Kamera 3. Sachbeschädigung Pkw 4. VU-Straßenlaterne

PI Linz

1. Ladendiebstahl-Zigaretten im Lidl-Markt in Unkel

Am Freitag, 06.09.2019 gg. 16:45 Uhr kam es im Lidl-Markt in Unkel zu einem Ladendiebstahl von Zigaretten. Ein männlicher Tatverdächtiger mit südländischem Erscheinungsbild entsicherte an einer unbesetzten Kasse das Rollgitter am Zigarettenstand und entnahm Zigaretten im Wert von ca. 790 EUR. Anschließend verließ er den Markt durch den Verkaufsraum und abschließend über den Haupteingang. Die Schiebetür wurde durch einen weiteren männlichen Tatverdächtigen geöffnet, sodass der Dieb mit den Zigaretten den Markt verlassen konnte. Abschließend wurden die beiden Tatverdächtigen außerhalb des Marktes durch eine Mitarbeiterin des Lidl-Marktes angesprochen und nach dem Kassen-Bon befragt. Darauf ließen die Tatverdächtigen die Beute zurück und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Frage: Wer kann Angaben zur Tat machen und wer hat die beiden flüchtenden Diebe beobachtet und kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

2. Diebstahl einer hochwertigen Kamera auf dem Weinfest in Linz am Rhein

Am Samstag, 07.09.2019 kam es zwischen 0 Uhr und 01:30 Uhr zu einem Diebstahl einer hochwertigen Kamera auf dem Weinfest in Linz am Rhein. Der Geschädigte gab an, dass er seine Kamera nur kurz auf einem Tisch auf dem Marktplatz abgelegt hatte. Angaben zur Kamera konnte der Geschädigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht machen, die Angaben werden nachgereicht. Die Kamera soll einen Wert von ca. 1500 EUR haben. Wer hat die Tat beobachtet oder wer hat die Kamera auf einem Tisch auf dem Marktplatz liegen sehen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

3. Sachbeschädigung an einem Pkw in Linz a. R.

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 05.09.2019 ab 11 Uhr bis Samstag, 07.09.2019 bis 10 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Gestade vor dem Burgplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein unbekannter Täter trat den linken Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Treter machen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

4. Verkehrsunfall Rheinbreitbach mit beschädigter Straßenlaterne

Am Samstag, 07.09.2019 kam es gg. 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall Im Kettelfeld in Rheinbreitbach. Ein 21jähriger Pkw-Führer befuhr den Rolandsecker Weg und beabsichtigte nach links in die Straße Im Kettelfeld abzubiegen. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab und beschädigte eine am rechten Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne. Nach dem Anstoß war sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde er nicht. Der Schaden könnte im 4stelligen Bereich zu benennen sein.

PI Linz am Rhein



02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



