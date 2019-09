Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Betzdorf (ots)

Am Samstag 07.09.2019, 23:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in der Rainstraße in Betzdorf eine Verkehrskontrolle mit dem 34 jährigen Fahrer eines PKW durch. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

