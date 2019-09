Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Größere Schlägerei am Schützenfest

Betzdorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, 22.53 Uhr wurde der Polizei Betzdorf über Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Schule in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Auch zu diesem Vorfall werden mögliche Zeugen oder Beteiligte der Auseinandersetzung gebeten sich mit der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/9260 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Tel.-Nr. 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell