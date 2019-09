Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann wird von vier Angreifern zusammengeschlagen

Betzdorf (ots)

Ebenfalls am Rande des Betzdorfer Schützenfestes wurde am Samstag, 07.09.2019, 01:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße ein 25 jähriger Mann von vier bislang unbekannten Angreifern zusammengeschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Das Opfer wurde hierbei im Gesicht verletzt. Bei den Angreifern soll es sich um junge, ausländisch aussehende Männer gehandelt haben. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/9260 oder per EMail unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Eine Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt.

