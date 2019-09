Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß mit einem Reh

Daaden (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am Samstag, 07.09.2019, 01:30 Uhr auf der Kreisstraße 110 in der Gemarkung Daaden. Der Fahrer eines PKW Seat befuhr die o.a.Straße in Richtung Oberdreisbach, als ihm ein Reh vor das Fahrzeug lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

