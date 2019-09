Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Betzdorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, gegen 21:30 Uhr wurde in der Wilhelmstraße in Betzdorf ein 24 jähriger Roller-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug besitzt und der Roller zudem nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell